Dolandırıcılar yakalandı

YOZGAT ile birlikte kendilerini İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Burdur ve Kırklareli valisi olarak tanıtıp, 10 ayrı işadamından 240 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 7’si kadın 13 zanlı polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri temmuz ayında kendilerini ilin valisi olarak tanıtıp, telefonla aradıkları iş adamlarını dolandırdığı öne sürülen şebekenin peşine düştü. Polis, savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarını arayıp kendilerini o ilin valisi ve özel kalem müdürü olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi. Zanlılardan Nefvel K’nin kendisini vali olarak, Oğuzhan D’nin ise kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttığı tespit edildi. Zanlıların, Yozgat, İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Burdur ve Kırklareli valisinin adını kullanarak, 10 iş adamından 240 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Ancak polis takipte olduğu için bu 240 bin liranın 180 bin lirasına bloke koyduruldu. Zanlılar hesaplara bloke konunca para aktarma kısmında entübe cihazı yazdığı için bloke konduğunu düşünerek açıklama kısmına fındık ticareti ibaresi koydurmaya başladığı bildirildi. Ancak yine hesaplara bloke konuldu. Polis zanlılara yönelik yaptığı teknik ve fiziki takipte Kocaeli, Bursa ve Sakarya’da yaşadığını saptayarak şafak vakti operasyon başlattı. Polis 15 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 7’si kadın 13 zanlıyı gözaltına aldı. Polisin operasyonları devam ederken, zanlıların Adana’ya getirilmek üzere yakalandığı illerden yola çıkartıldığı bildirildi.