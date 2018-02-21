DOLANDIRICILAR DURMUYOR!

Yozgat Valiliği, iş adamlarının, engellilere yardım toplandığı yönündeki taleplere itibar etmemelerini istedi...

İlgililerin, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, dolandırıcıların tuzağına düşen insanlarımız da bulunuyor. Yozgat Valiliği resmi internet sitesinden ‘itibar etmeyin!’ başlığı altında yaptığı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişilerin, Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün ismi kullanılmak suretiyle dolandırıcılık yapmak istediklerini duyurdu. Açıklamada, ‘Hayırsever vatandaşlarımız ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye almak için yardım toplama bahanesiyle para talebinde bulunarak, dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiği tespit edilmiştir’ denildi.

Gerek devletimizin, gerek hükümetimizin gerekse valiliğimizin hiçbir kimseden yardım toplamadan dezavantajlı guruplara gereken yardımı kendi imkanlarıyla sağlamakta olduğu hatırlatıldı. Yozgat Valiliği’nin vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmadığına da dikkat çekildi. ‘Valiliğimizin, Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve özel kalem müdürümüzün adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü (0354) 212 10 10 numaralı telefon ile görüşerek durumu bildirmelerini, ardından 112 numaralı Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur’ uyarısı yapıldı.