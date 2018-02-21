Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115424
ALTIN
161.983
DOLAR
3.7883
STERLİN
5.2904
EURO
4.6718

DOLANDIRICILAR DURMUYOR!

DOLANDIRICILIĞI kendilerine artık meslek edinen art niyetli kişiler, her fırsatı değerlendirebilmek için tetikte bekliyor.

DOLANDIRICILAR DURMUYOR!

DOLANDIRICILIĞI kendilerine artık meslek edinen art niyetli kişiler, her fırsatı değerlendirebilmek için tetikte bekliyor.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
122 Okunma
DOLANDIRICILAR DURMUYOR!

Yozgat Valiliği, iş adamlarının, engellilere yardım toplandığı yönündeki taleplere itibar etmemelerini istedi...
İlgililerin, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, dolandırıcıların tuzağına düşen insanlarımız da bulunuyor. Yozgat Valiliği resmi internet sitesinden ‘itibar etmeyin!’ başlığı altında yaptığı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişilerin, Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün ismi kullanılmak suretiyle dolandırıcılık yapmak istediklerini duyurdu. Açıklamada, ‘Hayırsever vatandaşlarımız ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye almak için yardım toplama bahanesiyle para talebinde bulunarak, dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiği tespit edilmiştir’ denildi.

Gerek devletimizin, gerek hükümetimizin gerekse valiliğimizin hiçbir kimseden yardım toplamadan dezavantajlı guruplara gereken yardımı kendi imkanlarıyla sağlamakta olduğu hatırlatıldı. Yozgat Valiliği’nin vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmadığına da dikkat çekildi. ‘Valiliğimizin, Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve özel kalem müdürümüzün adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü (0354) 212 10 10 numaralı telefon ile görüşerek durumu bildirmelerini, ardından 112 numaralı Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur’ uyarısı yapıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MÜSİAD sınırda toplandı
MÜSİAD sınırda toplandı
İller Arası İşbirliği
İller Arası İşbirliği
Memur Sen rekoru
Memur Sen rekoru
GEREKEN YAPILACAK!
GEREKEN YAPILACAK!
Validen yemek ikramı
Validen yemek ikramı
SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR
SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim