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DOLANDIRICI YAKALANDI

YOZGAT’ta kendisini telefonda jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı çiftin 21 cumhuriyet altınını aldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:22
DOLANDIRICI YAKALANDI

Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Salih (71) ve eşi Satı Yılmazer'i (71) telefonla arayan, kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, hırsızlık suçuna karıştıkları gerekçesiyle evdeki altınları inceleme yapmak için sivil ekip göndereceğini söyledi. Telefondaki kişi, Yılmazer'den gelen sivil ekibe parola sormasını ve parolanın ‘bayrak’ olduğunu, parolayı yanlış söylerse altınları vermemesini istedi. Dolandırıcının yaklaşık 4 saat telefonda oyaladığı yaşlı çift, eve gelen zanlıya parolayı sorup cevabını aldıktan sonra 21 cumhuriyet altınını teslim etti. Altınları verdikten sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi.  Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda zanlıyı altınlarla birlikte Kayseri'de yakaladı. Zanlının altınların bir kısmını bozdurduğu ve 5 bin lirasını harcadığı belirleyen jandarma ekipleri, kalan para ile altınları Yılmazer çiftine teslim etti. Satı Yılmazer, eve gelen telefonu açtığında karşıdaki kişinin kendisini jandarma olarak tanıttığını belirterek eşinin hırsızlıkla suçlandığını ve telefonu eşine verdiğini anlattı. Salih Yılmazer de telefondaki kişinin kendisine bir evde hırsızlık olduğunu, orada kimlik fotokopisini bulduklarını söylediğini aktararak, ‘’Bana 'Evde silah, altın var mı?' diye sordu, ben de 'Silah yok, altın var.' dedim. Bunun üzerine evdeki altınları alıp parmak izini kontrol edeceklerini söyledi. 'Parolamız bayrak, göndereceğim askere parola sor.' dedi. Ben de gelen kişiye sordum, parolayı bilince altınları verdim’’ dedi. Dolandırıldıklarını anlayınca durumu jandarmaya bildirdiklerini dile getiren Yılmazer, ‘’Jandarmamız dolandırıcıyı Kayseri'de yakaladı. Bozdurulan altın parasını ve kalan altınları getirdi. Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Ben kandırıldım, başkaları kandırılmasın’’ ifadelerini kullandı.  

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DOLANDIRICI YAKALANDI
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