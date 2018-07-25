DOLANDIRICI UYARISI!

Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Yozgat Valiliği, Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz, Şükrü Çakır, Salih Altun ve Faruk Ekiz isimlerini kullanılarak, hayırsever vatandaşların, iş adamlarının ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım toplama bahanesiyle para talebinde bulunarak, dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ‘Gerek devletimiz, gerek hükümetimiz gerekse valiliğimiz hiçbir kimseden yardım toplamadan dezavantajlı guruplarımıza gereken yardımı kendi imkanlarıyla sağlamaktadır. Yozgat Valiliği’nin vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır’’ denildi. Yozgat Valiliği, Vali Kemal Yurtnaç ve Vali Yardımcıları, özel kalem müdürü adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi istendi. Tedbir amaçlı olarak da, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların öncelikle Yozgat Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü (0354) 212 10 10 numaralı telefon ile görüşerek, durumu bildirmeleri, ardından 112 numaralı Acil Çağrı Merkezinden kolluk kuvvetlerine ulaşarak, ihbarda bulunulmaları gerektiği uyarısı yapıldı.