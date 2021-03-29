Dolandırıcı tutuklandı

YOZGAT ‘ta internet üzerinden verdiği ilanlarla kredi kartı bilgilerine ulaştığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaştığı ‘Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir’ ilanıyla vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaştı. Yapılan takip sonucunda, yurt genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığı tespit edilen dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. •Seyfettin Sağlam•