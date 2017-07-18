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Dokunuşa devam!

Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş kapsamında, dokunuş ekibinin ziyaretleri sürüyor. 

Dokunuşa devam!

Yozgatspor’a vefa yılında dokunuş kapsamında, dokunuş ekibinin ziyaretleri sürüyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:00
27 Okunma
Dokunuşa devam!

Yapılan ziyaretler sonrasında, Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Hak İş Yozgat Başkanı Ferman Zararsız, Bingöl Kadayıf işletme sahibi, Akbay İnşaat yetkilileri ve Sosyete Pazarı’nda bulunan bayan esnaflar kırmızı siyahlı temsilcimize destekte bulundu.   
PROFESYONEL LİG İSTİYORUZ
Yozgatspor’a destek günden güne büyüyor. Yozgatlı esnaflar, işadamları ve vatandaşlar ile birlik oluşturarak Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan kırmızı siyahlı temsilcimize, maddi kaynak oluşturmak için başlatılan projeye destek devam ediyor. Dokunuş ekibinin ziyaretleri sonrası maddi destek vererek hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar bu sene Yozgatspor’u profesyonel ligde görmek istediklerini belirtiyorlar.
BAŞARI DİLEDİLER 
Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Hak İş Yozgat Başkanı Ferman Zararsız, Bingöl Kadayıf işletme sahibi, Akbay İnşaat yetkilileri ve Sosyete Pazarı’nda bulunan bayan esnaflar Yozgatspor’a maddi destekte bulunarak yeni sezonda kırmızı siyahlı ekibe başarılar diledi.
 

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