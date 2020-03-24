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DOKUNMA YANARSIN!

AYDINCIK ilçesinde kurulan pazarda, market reyonlarında ‘Dokunma’ levhaları devreye sokuldu.

24 Mart 2020 Salı 18:09
DOKUNMA YANARSIN!

Aydıncık Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında pazarcıların sebze ve meyve reyonlarına dokunmayı yasaklayan bildiriler yerleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘Hadi hep birlikte kollarımızı sıvayalım. Geç kalmadan 65 yaşından büyük ve kronik hastalıkları bulunan tanıdıklarımızı, ulaşabildiklerimize telefonla ulaşıp Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı bilgilendirme metninden bilgilendirme yapalım. Dışarda gördüklerimizi hemen ikna edip evlerine gönderelim’’ çağrısında bulundu. 

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde ise pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, ‘’Dünya genelinde hızla yayılan yeni korona virüs pandemisine karşı alınan tedbirlerin önemi konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yenipazar'ımıza kurulan Sebze ve Meyve, Elbise satışı yapan esnafımıza, Yenipazar'ımızda bulunan halk ile devamlı temas halinde olan market ve fırın esnafımızı korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirerek, eldiven ve maske dağıtımı sağladık’’ dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
DOKUNMA YANARSIN!
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