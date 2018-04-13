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Dokumacılık sevildi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen ipek bez ve kilim dokuma kursları ilgi görüyor.

Dokumacılık sevildi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen ipek bez ve kilim dokuma kursları ilgi görüyor.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Dokumacılık sevildi

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden, hanımların yıllardır ilgi gösterdiği ipek bez dokuma kursunda ahşap dokuma makineleri kullanılıyor. İpek bez dokumacılığının yapıldığı kursta, geleneksel motifler de ipek üzerine işleniyor. İpek bez dokumacılığının geleneksel el sanatları arasında bulunduğunu, bildiren usta öğreticiler, ipek bez dokumacılığının gelir getirici yönünün de bulunduğuna dikkat çekerek, ince işçilikle meydana gelen eserlerin tarihi ve turistik alanlarda kolayca satılabildiğini belirttiler. Bez Dokuma kursunda eğitim alan kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru ürünler dikkat çekiyor. Dokuma tezgahlarında ustalaşan kursiyerler, Yozgat yöresi kıyafetler, masa örtüsü, isteyenin şal olarak da kullanabileceği göz kamaştıran ürünler üretiyor. 

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