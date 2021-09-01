Dokumacılık ilgi görüyor

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan dokumacılığın yeniden canlandırılmasına yönelik Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslara kadın ve kızların ilgisi yoğun oluyor. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan geleneksel Kilim Dokuma kursu da ilgi görüyor. Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, Şefaatli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Rafet Çaylı’dan kurslar hakkında bilgi aldı. Yılmaz daha sonra geleneksel kilim dokuma kursunu ziyaret etti. Yılmaz, ‘’İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde açmış olduğumuz geleneksel kilim dokuma kursunu ziyaret ettik. Kursiyerlerimiz bu kurs ile artık kendileri kilim dokuyabilecekler, ailelerine ekonomik katkı sağlayabilecekler. Güzel eserler için kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Halı ve Kilim el dokumacılığının makinelere yenik düştüğü günümüzde, el dokumacılığı mesleğinin yaşatılması, vatandaşların meslek edinmesi için açılan dokuma kurslarına özellikle ev hanımları ilgi gösteriyor. Her evin olmazsa olmazlarından biri olan kilim ve halı dokumaları ev hanımlarının geçim kaynağı haline de geliyor. Ev hanımları açılan kurslarda meslek öğrenirken, hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Açılan kurslardaki asıl amacın, ev hanımlarının ev ekonomisi ve aile ekonomisine hem katkıda bulunmaları hem de kültürel ve sosyal yönlerini geliştirerek, katkı vermek olduğu kaydedildi.