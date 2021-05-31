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Dokuma Tezgahları kuruldu

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, ‘yerelden kalkınma’ hamlesinin ilk adımı, halı tezgahlarının kurulumu ile atıldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:53
Dokuma Tezgahları kuruldu

AK Parti Şefaatli Kadın Kolları Başkanı Ümmügülsüm Döker öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimat ve destekleriyle, Şefaatli Halk Eğitim Merkezi’nde halı dokuma tezgahları monte edildi. Döker, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin çok önem verdiği ‘Yerelden Kalkınma’ hamlesinin kooperatifleşme yönünde ilk adımları atıldı. İplikler kurulan halı dokuma tezgahlarında hanım kardeşlerimizin ellerinde sanata dönüşüyor’’ dedi. Döker, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Güler ile birlikte Şefaatli Halk Eğitim Merkezini ziyaret edip, halı dokuma atölyesinde çalışan kadınlarla sohbet etti.

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Dokuma Tezgahları Kuruldu
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