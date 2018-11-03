DOKU BOZULMADI

YOZGAT’ın Tekkeyenicesi Köyünde Vakıflara ait tarihi Camide geçen yıl başlatılan restore çalışmasında sona gelindi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde restore çalışmalarına başlanılan caminin aslına uygun yenilenmesi için 749 bin 749 lira harcandı. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Tekkeyenicesi Camiinde restorasyon çalışmalarının sonuna gelindiğini, önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. Karaca, söz konusu caminin iki mezhebe mensup vatandaşların ibadethanesi olduğuna vurgu yaparak, ‘’Caminin bir duvarında ehlibeyt ile ilgili hat ve yazılar, diğer duvarında ise Hz. Ebubekir ile ilgili hat ve yazılar bulunmaktadır’’ dedi.

TEKKEYENİCESİ CAMİ: Cami kuzey güney doğrultulu, dikdörtgen planlıdır. Camiin hangi tarihte yaptırıldığı ile ilgili kaynak ve veriye ulaşılamamasına karşın, 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Cami duvarlarında kesme ve moloz taş kullanılmış, üst örtü ise ahşap malzeme ile yapılmış olup, kırma çatı ile kapalıdır. Doğu, batı ve güney duvarlarında ikişer yuvarlak kemerli, taş söveli penceresi, mihrap üzerinde küçük bir kemerli pencere ile fevkani kısmında iki penceresi bulunuyor. Giriş doğu cephede, çift kanatlı kapıdan yapılıyor. Kapı yuvarlak kemerlidir. Girişin hemen solundaki merdivenle fevkaniye çıkılmaktadır. Mihrap yuvarlak nişli, minber ve kürsü ahşap olup orijinaldir. Cami duvarları neredeyse tamamen kalem işi süslerle donatılmıştır. Camiin kuzey kısmı fevkaniye kadar kısmen yıkılmıştır.