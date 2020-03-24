Doktor Başkan, vatandaşı uyardı

Asıl mesleği doktorluk olan ve Akdağmadeni Belediye Başkanı seçilen Nezih Yalçın, yaptığı açıklamada bir Belediye Başkanı olarak değil bir hekim olarak halkına seslenmek istediğini söyledi. Tüm dünyanın korona virüsü ile mücadele ettiğini belirten Yalçın, ''Devletimiz tüm kurumları ile tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Akdağmadeni Belediyesi olarak biz de gecemizi gündüzümüze kadar, sahadaki personel sayımızı arttırarak tüm tedbirlerimizi, önlemlerimizi almış durumdayız. Ben gencim, bana bir şey olmaz demeyin. Ölümden mi kaçıyoruz, ölümden mi korkuyoruz demeyin. Çünkü Cenabı Hak tedbirsizliği değil tevekküle emrediyor. Bizim ihmalimiz yüzünden yüzlerce insana bu virüs bulaşabilir. Henüz kanseri yenmiş küçük yaştaki bir yavru, 20-25 yaşındaki böbrek nakili bulunan bir genç, 30-40 yaşında KOAH’lı hasta, 65-70 yaşındaki nur yüzlü dedelerimiz ninelerimiz bizim ihmalimiz yüzünde hayati tehlike atlatabilir, vefat edebilir. Bireysel tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkaralım. Yalnızca risk grubundakiler değil, risk gurubu ile aynı evde yaşayanlar, risk grubu olmasa bile herkes lütfen mecbur kalmadıkça, zaruri ihtiyaç olmadıkça evden çıkmayalım. Bile bile, göz göre göre sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım'' dedi.

SEFERLER İPTAL: Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, korona virüs ile mücadele kapsamında ‘Hiç bir virüs, tedbirlerimizden güçlü değildir’ prensibinden hareketle belediyenin ‘Halk Otobüsleri’ seferlerinin durdurulduğunu kaydetti. Başkan Yalçın, ‘’Korona virüsün yayılmasında toplu taşıma araçları yüksek risk teşkil etmektedir. Alınan bu tedbir sayesinde 65 yaş üstü ve riskli grupların sokağa çıkmama uyumu artacaktır. Korana virüs ile mücadelede tedbirlerin öncüsü belediyemizin ‘Halk Otobüs Seferlerini’ durdurma kararını anlayışla karşılamanızı umuyor, Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Evde Kal Akdağmadeni, evde kal ki Koca Çınarlarımız Devrilmesin’’ ifadelerini kullandı.