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Doktor Bacanlı toprağa verildi

DENİZLİ Devlet Hastaneden emekli olduktan sonra Özel Cerrahi Hastanesinde Başhekim olarak görevini sürdüren Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 53 yaşındaki hemşehrimiz Ahmet Bacanlı, korona virüsü nedeniyle vefat etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:05
Doktor Bacanlı toprağa verildi

Dr. Bacanlı Denizli de toprağa verildi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Bacanlı’nın bir süre önce bir hastasından korona virüs kaptığı belirtildi. Tedavi altına alınan Bacanlı korona virüsünü yendi ve son yapılan testinin negatif çıkmasıyla taburcu olmaya hazırlanıyordu. Taburcu işlemleri devam ederken pazartesi günü yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Ahmet Bacanlı hemen ameliyata alındı ve bir dizi ameliyat geçirdi. Bacanlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Bacanlı Denizli Devlet Hastanesi’nde 2001-2003 yılları arasında Başhekim olarak görev yapmıştı. Hemşehrimiz Bacanlı’ya Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

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Doktor Bacanlı Toprağa Verildi
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