Doğurganlık hızı geriledi

Türkiye genelinde toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yozgat’ta ise 2015 yılında yüzde 2,09 olan doğurganlık oranı geçtiğimiz yıl 1,59’a geriledi. Bu durumun doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdiği belirtildi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi. Yozgat’ta 2015 yılında 2,09 olan doğurganlık hızı her yıl düşüş kaydetti. 2016 yılında 2,00 olan doğurganlık hızı, bir yıl sonra 1,98’e 2018’de 1,82’ye, 2019’da 1,69’a geriledi. Geçtiğimiz yıl ise doğurganlık hızı 1,59 olarak gerçekleşti.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan ‘11 Temmuz 1987’ tarihi ‘Dünya Nüfus Günü’ olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. UNFPA, son yüzyılın en büyük küresel sağlık sorunu olan Covid19 salgınının dünyadaki tüm insanları, özellikle de ‘kırılgan nüfus’ olarak tanımlanan grupların sağlığını tehdit ettiğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini şiddetlendirmekte olduğuna vurgu yaptı. UNFPA, pandemi döneminde sağlık sistemlerinin yetersiz olduğu ülkelerde üreme sağlığı hizmetlerine ve aile planlama yöntemlerine erişim sağlayamayan ve ayrıca aile içi şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarına dikkat çekti. Bu doğrultuda UNFPA, 2021 yılı Dünya Nüfus Günü temasında, değişen doğurganlık oranlarının çözümünün üreme sağlığına ve tüm insan haklarına öncelik verilmesi ile sağlanacağına vurgu yaptı. Bu konuda atılabilecek ilk ve en önemli adım kadın ve kız çocuklarının mevcut durumlarına yönelik en güncel temel istatistiklere sahip olabilmek.