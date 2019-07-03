Doğum günü Sürprizi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan’ın makam odasında kendisine sunulan yaş pastayı kesen Çağlıyan'ı iş arkadaşlarının yanında AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, Saraykent Sürücü Kursu sahibi Mehmet Karabulut yalnız bırakmayarak mutluluğuna ortak oldu. Çağlıyan, ‘Sizlerle birlikte Saraykent ilçesinde 2 yıldan fazla bir süre görev yapıyorum. Bu önemli zaman zarfında siz değerli arkadaşlarımla iş arkadaşlığından çok daha öte bir arkadaşlığı bana gösterdiniz. Sıkıntı ve sevinçlerimizi hep birlikte paylaştık. Böyle güzel bir ortamın gereği olarak işimize olan motivasyonumuzun artması ile birlikte olumlu bir başarı grafiği yakaladık. Hizmet ettiğimiz güzide ilçemiz Saraykent eğitimde İnşallah böylesine içten ve kararlı bir ekip ruhu ile çok daha iyi yerlere gelecektir’ dedi.