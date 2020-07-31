Doğum günü sürprizi

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Başkan Coşar, ‘’Bu mutlu günümde gerek arayarak, gerek sosyal medya hesapları üzerinden, gerekse hazırladıkları güzel sürprizleriyle doğum günümü kutlama nezaketini gösteren bu güzel geniş aileme, değerli hemşehrilerime düşünceli davranışlarından dolayı tüm kalbimle çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Coşar, birlik olmanın güzelliğiyle, Boğazlıyan için gayretle, çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.