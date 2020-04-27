Doğum günü kutlaması

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 7 öğrencinin doğum günlerini kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin dışarıya çıkamadıklarını hatırlattı. Kaya, müdürlük olarak doğum günü olan öğrencilerin doğum günlerini kutlamak amacıyla bir gün sonra da olsa etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Kaya, "Okullarımızdan tespit ettiğimiz 7 öğrencimiz için doğum günü pastası alarak evlerinde ziyaret edip doğum günlerini kutladık’’ dedi.