DOĞU TÜRKİSTANLI KADINLARA SES VERİN!

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda biten Mavi Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Emin Erbek, Birlik Vakfı Yozgat İl Başkanı Fahri Seker, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat İl Başkanı Nurullah Nurdoğan, Ensar Vakfı Başkanı Hasan Kandemir, Kadem Yozgat İl Başkanı Gülseren Canbolat Kandemir, İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, Memur-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dünyadaki tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için toplanmış bulunduklarını ifade eden Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Emin Erbek, ‘’Doğu – Batı fark etmeksizin her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme-içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi gayesiyle birleşiyoruz. Kadınlarımızın ötekileştirilmemesi, zulüm görmemesi ve baskın ideolojilerin galip geldiği coğrafyalarda sesini duyuramamasından dolayı tüm kısık seslerin nidası olmak adına farklı meydanlardan farklı megafonlardan aynı cümleleri zulme karşı kaldırıyoruz. Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgali kınıyoruz’’ diye konuştu.

‘TÜM İNSANLIK VİCDANINI İSYAN ETTİREN KORKUNÇ SUÇLARDIR’

Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi, rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması, çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi, muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin açlık ve sefaletin bitmesini istediklerini söyleyen Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Emin Erbek, ‘’Günümüzde Doğu Türkistan’da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır’da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek ihlal edildiğine dikkat çekmek ve bu ihlallerin son bulması için kanunların icra edilmesi gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin’in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller gözler önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır’’ dedi.

‘ÇOK SAYIDA KADININ SESİ OLMAMIZ GEREKiYOR’

Kamplarda uygulanan zorbalıklardan bahseden Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Emin Erbek, ‘’ Sadece Doğu Türkistan Hoten bölgesindeki 15 bin kadının tutulduğu bir kamp olması çok sayıda kadının sesi olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha göz önümüze sermektedir. Çin’in Doğu Türkistanlılara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde olan suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. BM ve BM üyesi tüm devletler Çin’in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur’’ şeklinde konuştu.

‘ÇİN’E YAPTIRIMLAR

UYGULAYIN’

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Emin Erbek, dünyadaki tüm kadınlara, uluslararası topluluğa, İslam alemine ve tüm dünya liderlerine seslenerek, ‘’Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. Çin’in işlediği bu soykırım suçu ve insanlık suçlarından dolayı yargılama başlatın. Çinli yetkililerin ve sorumluluğu olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlayın. Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç vahşi zulmü durdurun, bu acı ve utancı taşımayın. İslamiyet zulme boyun eğmez mazlumun yanındadır. En kutsal olan can ve namustur. Tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalı ve ayrıca Doğu Türkistanlı kadınların bedenine basarak üretimini sürdüren Çinle olan ekonomik ilişkisine son vermelidir. Çin’e yaptırımlar uygulayın. Zira Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu suçları işleyenlere yaptırım uygulanmasını emreder. Hakkı, hürriyeti, onuru insanca yaşamayı koruyun ve tüm dünyaya iade edin’’ diye açıklama yaptı. •Sümeyye İlhan•

