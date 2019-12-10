Doğu Akdeniz anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, Doğu Akdeniz’de gerçekleşen doğalgaz ve petrol aramaları ve ülkeler arasında Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıkların temel nedenlerini anlattı.

Mustafa Özalp, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, deniz sınırları ve Türkiye’nin Akdeniz’deki uluslararası hukuka göre sahip olduğu haklar konusunda tarafları bilgilendirdi.

Özalp, bölgede Amerika, Avrupa, ve Uzakdoğu ülkelerine ait petrol şirketlerinin hangi ruhsatlarda, hangi haklardan faydalanarak arama gerçekleştirdiğini ve ülkeler arası uyuşmazlıklara da değindi.

Özalp, Türkiye’nin bölgedeki haklı tezlerini uluslararası sözleşmelerden ve haritalardan yola çıkarak katılımcılara anlatarak konferansını sonlandırdı. Günün anısına BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Özalp’e kitap hediye ederek teşekkür etti.