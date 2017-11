-Doğruyol’dan Altun’a methiye

Doğruyol, Altun için bir de methiye kaleme aldı. Yozgat’ta taşlama şiirleriyle bilinen, Yozgat ve Yerköy kültürüne önemli hizmetlerde bulunan, binlerce öğrenci yetiştiren Doğruyol, zaman zaman taşlamalar yazarak, tenkitleriyle topluma mesajlar gönderiyordu. Ali Doğruyol, bu kez de Vali Yardımcısı Salih Altun için bir şiir kaleme alarak, methiyede bulundu. ‘Mülki Erkânımız, Gözbebeğimiz Sayın Salih Altun’dan kabulü arzumdur. İthaf ederim!’ diyerek, kaleme aldığı ‘Valisin Valim!’ başlıklı şiir şöyle:

VALİSİN VALİM!

Müşfik davranışın şefkatin gani

Ezdirmez mazlumu olursun mani

İnsanı yüceltir an be an sâni

Dilerim özde de valisin, valim!

Hürriyeti şiar etmişsin önce

Nasihatın kafi yaşlıya, gence

Memurluksa kula kulluktur bence

Dilerim özde de valisin, valim!

Salih’tir amelin özünde kaim

Halkını koruyup gözetir daim

Kazandığın mevkiin dâr-ün naim

Dilerim özde de valisin, valim!

Altun’i kalbini yansıtır yüzün

Her gencin ufkunu açar ki sözün

Duam zatınıza görmeyin hüzün

Dilerim özde de valisin, valim!

Halka davranışın övgüye mazhar

Oldu ki bu millet bağrına basar

Hurafeye yer yok yavede susar

Dilerim özde de valisin, valim!

Sabrına maliksin kafi imanın

Hafıza-i ilmin olmuş ummanın

Millete hizmette dolu zamanın

Dilerim özde de valisin, valim!

Doğruyol’la makamında beş fani

Dinledin dertlerin not ettin hani

İçtenlikle oldu öyle ki yani

Dilerim özde de valisin, valim!

Ali DOĞRUYOL