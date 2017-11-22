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-Doğruyol’dan Altun’a methiye

YERKÖY’lü emekli öğretmen, şair ve yazar Ali Doğruyol, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun’u makamında ziyaret etti.

-Doğruyol’dan Altun’a methiye

YERKÖY’lü emekli öğretmen, şair ve yazar Ali Doğruyol, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun’u makamında ziyaret etti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-Doğruyol’dan Altun’a methiye

Doğruyol, Altun için bir de methiye kaleme aldı. Yozgat’ta taşlama şiirleriyle bilinen, Yozgat ve Yerköy kültürüne önemli hizmetlerde bulunan, binlerce öğrenci yetiştiren Doğruyol, zaman zaman taşlamalar yazarak, tenkitleriyle topluma mesajlar gönderiyordu. Ali Doğruyol, bu kez de Vali Yardımcısı Salih Altun için bir şiir kaleme alarak, methiyede bulundu. ‘Mülki Erkânımız, Gözbebeğimiz Sayın Salih Altun’dan kabulü arzumdur. İthaf ederim!’ diyerek, kaleme aldığı ‘Valisin Valim!’ başlıklı şiir şöyle:

VALİSİN VALİM!
Müşfik davranışın şefkatin gani
Ezdirmez mazlumu olursun mani
İnsanı yüceltir an be an sâni
Dilerim özde de valisin, valim!

Hürriyeti şiar etmişsin önce
Nasihatın kafi yaşlıya, gence
Memurluksa kula kulluktur bence
Dilerim özde de valisin, valim!

Salih’tir amelin özünde kaim
Halkını koruyup gözetir daim
Kazandığın mevkiin dâr-ün naim
Dilerim özde de valisin, valim!

Altun’i kalbini yansıtır yüzün
Her gencin ufkunu açar ki sözün
Duam zatınıza görmeyin hüzün
Dilerim özde de valisin, valim!

Halka davranışın övgüye mazhar
Oldu ki bu millet bağrına basar
Hurafeye yer yok yavede susar
Dilerim özde de valisin, valim!

Sabrına maliksin kafi imanın
Hafıza-i ilmin olmuş ummanın
Millete hizmette dolu zamanın
Dilerim özde de valisin, valim!

Doğruyol’la makamında beş fani
Dinledin dertlerin not ettin hani
İçtenlikle oldu öyle ki yani
Dilerim özde de valisin, valim!
Ali DOĞRUYOL

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