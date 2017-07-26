Doğrudan ekim kazandırdı

Törende toprak işlemesiz anıza doğrudan ekim yapılan tarladaki verim ortaya çıkmış oldu.

Yozgat’ın Tayip Köyü’nde toprak işlemesiz tarımı çiftçilere uygulamalı göstermek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün genel bütçesiyle ‘yem bezelyesi’ ve ‘macar fiği’ ekimi gerçekleşti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, şube müdürleri ve teknik personelin katıldığı hasat töreninde toprak işlemesiz tarımın sürdürülebilirliği ve faydası bire bir gözlemlenmiş oldu.

Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, söz konusu tarlada herhangi bir toprak işleme aleti ile toprak işleme yapmadan doğrudan ekim yapıldığını belirtti.

Özgür Memiş, böylece ‘toprağın strüktürü’ denilen yapısının bozulmadığını ve her şeyin doğal ortamına bırakıldığını ifade ederek, “Bazı çiftçilerimiz ‘bu olur mu?’ diyorlar. Ama bunun araştırması ABD, Avrupa ve ülkemizdeki araştırma enstitülerinde yapılmıştır. Doğrudan ekim ile toprakta mikroorganizma faaliyetleri ve toprağın su tutma kabiliyeti artmaktadır” dedi.

Özgür Memiş, doğrudan ekim yapan çiftçi Muharrem Demirer’in bu uygulama ile zaman, girdi ve işgücünden tasarruf sağlayarak daha kârlı bir üretim yaptığını söyleyerek, “Para, iş gücü, zaman, yakıt, toprak canlıları, toprak suyu ve besin maddeleri gibi unsurların da korunma ve tasarrufuna imkan sağlamış oldu” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Özgür Memiş, bu sistemi tüm Yozgat çiftçilerine önerdiklerini vurgulayarak, “Çiftçilerimiz arazilerini boş bırakmasınlar. Her yıl bu sistemle ürün alabilirler. Ayrıca bakanlığımızın verdiği ek desteklerden de faydalanabilirler” şeklinde konuştu.

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Tayip Köyü çiftçilerinden Muharrem Demirer ise “Geçen yıl bu tarlaya anıza doğrudan ekim yapmak suretiyle buğday ekimi yapmıştık. Geçen üretim sezonunda bu arazide başarı sağladık. Bu sene de yine aynı yöntemle yem bezelyesi ve macar fiği ekimi yapıldı. İl müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra buğday alım fiyatları noktasında çiftçilerimiz istediği fiyatı alamıyor. Bu konuyu da yetkililerimize ve ilgili STK yöneticilerimize duyurmak istiyorum” dedi.



