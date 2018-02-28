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DOĞDUĞU TOPRAĞI UNUTMADI

BOĞAZLIYAN ilçesi Sırçalı Beldesi’nde doğup, işçi olarak gittiği Hollanda’da yatırımlar yaparak, kendi işinin patronu olan Mustafa Demirci, Yozgat Valiliği’nin çağrısına uyup, Yerköy ilçesinde yatırım yapmak üzere kolları sıvadı.

DOĞDUĞU TOPRAĞI UNUTMADI

BOĞAZLIYAN ilçesi Sırçalı Beldesi’nde doğup, işçi olarak gittiği Hollanda’da yatırımlar yaparak, kendi işinin patronu olan Mustafa Demirci, Yozgat Valiliği’nin çağrısına uyup, Yerköy ilçesinde yatırım yapmak üzere kolları sıvadı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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DOĞDUĞU TOPRAĞI UNUTMADI

Hollanda’da 7 yıldır Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon işletmeciliği yapan Demirci, aynı tesisin benzerini Yerköy ilçesinde kurmak üzere yer kiraladı.
Binadaki tadilat çalışmalarının sonuna geldi. Yerköy ilçesinde tekstil fabrikası kurulmak üzere inşa edilen 25 dekarlık alan ile üzerindeki binaları kiralayan Demirci, ‘Derman Anadolu Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ kurmak üzere çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Tesiste 150 yaşlı, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların hizmet alacağı kaydedildi.
Demirci, aynı tesisin Hollanda’da bulunduğunu, Yerköy ilçesinde açmayı planladıkları tesisin ilk etapta 48 yataklı bölümünün açılacağını, burada engellilere yönelik hizmetin verileceğini söyledi.
Demirci ilk etapta 20 kişinin, daha sonraki süreçte ise 60 kişinin istihdam edileceğinin altını çizerek,
‘Burada Türkiye’de yaşayan engelliler ile birlikte yurt dışından izinli olarak gelen engellilerimizde kullanabilecek. İlk etapta açacağımız bölümün ardından daha sonra diğer bölümler faaliyete geçirilecek, alan içerisinde hobi bahçeleri oluşturularak, engellilerimizin ve yaşlılarımızın burada bakımları gerçekleştirilip, hayata tutunmaları sağlanacaktır. Buraya Türkiye’nin her bölgesinden hasta gelecektir. Yurt dışından da gelecek hastalarımız olacaktır’ dedi.

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