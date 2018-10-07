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Doğayı yakından tanıyorlar

YOZGAT Doğa ve Bilim Kampı Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, hafta sonunda gerçekleştirilen toplantı ve gezilerle start aldı.

Doğayı yakından tanıyorlar

YOZGAT Doğa ve Bilim Kampı Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, hafta sonunda gerçekleştirilen toplantı ve gezilerle start aldı.

07 Ekim 2018 Pazar 15:07
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Doğayı yakından tanıyorlar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi’nin ortağı bulunduğu proje Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlandı. Yozgat Merkez ve ilçelerinde ortaokul seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında yapıldığı kaydedildi. Projeye ile ilgili etkinliklere Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile start verildi. Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fuat Köksal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Danyal Kocabeyoğlu ve Fatih Erdoğan, Bilim Teknoloji Müdürü Mualla Taşkesen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Cihan Eğilmez de toplantıda hazır bulundu. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Okul ve Kurum Müdürleri, Öğretmen ve Öğrencilerin katılımı ile Yozgat Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programı sonrasında, katılımcı 40 öğrenci Yozgat Şehir Merkezini gezdi, dün ise Kazankaya Kanyonu’na gezi düzenlendi. Etkinliklere bugün Milli Park Yozgat Çamlığı Doğa Eğitim Merkezi'nde devam edecek.

Son Güncelleme: 07.10.2018 15:08
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