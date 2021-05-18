Doğayı tanıyorlar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız tarafından hazırlanıp, Gaziantep, Zonguldak, Şanlıurfa, Erzurum, Giresun’dan 7 öğretmenin katkı sağladığı ‘Doğa Benim Öğretmenim’ adlı proje uygulamaya konuldu. Ulusal ve çok ortaklı bir eTwinning projesi ile 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ile ailelerine doğa ve ağaç sevgisi, toplumsal duyarlılık bilincinin kazandırılması hedeflendi. Projeyle birlikte iklim değişikliğine karşı alınabilecek tedbirler, doğanın öğretileri, doğa nasıl korunabilir konularında okul dışında da öğrenmeye yönelik etkinlikler yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerle online toplantılar yapılarak güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Fatma Temel Turhan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız, öğrencilere doğaya ve hayata hazırlayarak, pratik düşünebilme yetisi oluşturmak istediklerini söyledi. Zararsız, ‘’Projemizde, ortaklarımızın fikir ve görüşleri dikkate alınarak tohum topları yapma, tohum topu saçma etkinlikleri gibi birçok aktiviteler gerçekleştirildi. Her öğrenci kendi tohum topunu yapıp doğayla buluşturdu. Öğrencilerimiz belli aralıklarla bakımını üstlendikleri tohum toplarını gözlemleyerek bir bitkinin gelişim aşamasını izleme fırsatını elde etmiş oldular’’ dedi. Aktiviteleri gerçekleştirirken öğrencilerin ilgi duyduğu Web 2.0 araçlarını kullandıklarını kaydeden Zararsız, etkinliklerde öğretmenlerin rehber, öğrencilerin de aktiviteleri özgürce yapan bireyler konumunda olduklarını bildirdi. Zararsız, ‘’Projemizin öğrenci ve rehber öğretmenleri proje çıktısı olarak birden fazla ortak ürün ortaya koydular. Ayrıca karma okul takımları kurularak farklı illerdeki arkadaşlarıyla iş birliği içinde, bulunduğu bölgedeki ağaç çeşitlerini araştırıp birbirlerine sunma fırsatı elde ettiler. Bunun yanında resim çalışması, akrostiş şiir çalışması, zihin haritası, kelime bulutu gibi birçok etkinliği yapma şansına sahip oldular. Projemizi öğrenci, öğretmen ve veli olarak incelediğimizde, projemizle birlikte toplumsal duyarlılık ve sivil toplum bilinci oluşturabildiğimizi, doğamızla ilgili sorunlara çözüm üretebildiğimizi, bireysel çalışabilme becerisi kazanabildiğimizi, takım çalışması yeteneklerini geliştirebildiğimizi, doğa ile ilgili konuları derslere entegre edebildiğimizi, doğa ve ağaç sevgisi kazandırabildiğimizi, pratik düşünebilme becerisi kazandırabildiğimizi, çocukları doğaya ve hayata hazırlayabilme becerisini kazandırabildiğimizi görmekteyiz. Eğitim ve öğrenmenin okul dışında da gerçekleştiğini kanıtlamış olmaktayız. Böyle bir projenin kurucusu olarak görev almak benim ve öğrencilerim adına oldukça gurur verici’’ diye konuştu. Pandemi nedeniyle doğadan uzak kalan çocuklar, bu proje ile doğanın uyanış sahnelerinden birini, evlerinde kendi tohum toplarını gözlemleyerek öğrendi. Zaman zaman yapılan farklı etkinlikler ile hem eğlenip hem öğrendiler. Yeni Web-2 araçlarını tanıyıp onları uygulama fırsatı buldular. •Yasin Nazım Kayhan•