Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1454
ALTIN
499.022
DOLAR
8.3250
STERLİN
11.7576
EURO
10.1115

Doğayı tanıyorlar

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız öncülüğünde, minik öğrenciler doğayı daha iyi tanıyarak, hayata hazırlanıyor.

18 Mayıs 2021 Salı 00:14
Doğayı tanıyorlar

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız tarafından hazırlanıp, Gaziantep, Zonguldak, Şanlıurfa, Erzurum, Giresun’dan 7 öğretmenin katkı sağladığı ‘Doğa Benim Öğretmenim’ adlı proje uygulamaya konuldu. Ulusal ve çok ortaklı bir eTwinning projesi ile 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ile ailelerine doğa ve ağaç sevgisi, toplumsal duyarlılık bilincinin kazandırılması hedeflendi. Projeyle birlikte iklim değişikliğine karşı alınabilecek tedbirler, doğanın öğretileri, doğa nasıl korunabilir konularında okul dışında da öğrenmeye yönelik etkinlikler yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerle online toplantılar yapılarak güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Fatma Temel Turhan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız, öğrencilere doğaya ve hayata hazırlayarak, pratik düşünebilme yetisi oluşturmak istediklerini söyledi. Zararsız, ‘’Projemizde, ortaklarımızın fikir ve görüşleri dikkate alınarak tohum topları yapma, tohum topu saçma etkinlikleri gibi birçok aktiviteler gerçekleştirildi. Her öğrenci kendi tohum topunu yapıp doğayla buluşturdu. Öğrencilerimiz belli aralıklarla bakımını üstlendikleri tohum toplarını gözlemleyerek bir bitkinin gelişim aşamasını izleme fırsatını elde etmiş oldular’’ dedi. Aktiviteleri gerçekleştirirken öğrencilerin ilgi duyduğu Web 2.0 araçlarını kullandıklarını kaydeden Zararsız, etkinliklerde öğretmenlerin rehber, öğrencilerin de aktiviteleri özgürce yapan bireyler konumunda olduklarını bildirdi. Zararsız, ‘’Projemizin öğrenci ve rehber öğretmenleri proje çıktısı olarak birden fazla ortak ürün ortaya koydular. Ayrıca karma okul takımları kurularak farklı illerdeki arkadaşlarıyla iş birliği içinde, bulunduğu bölgedeki ağaç çeşitlerini araştırıp birbirlerine sunma fırsatı elde ettiler. Bunun yanında resim çalışması, akrostiş şiir çalışması, zihin haritası, kelime bulutu gibi birçok etkinliği yapma şansına sahip oldular. Projemizi öğrenci, öğretmen ve veli olarak incelediğimizde, projemizle birlikte toplumsal duyarlılık ve sivil toplum bilinci oluşturabildiğimizi, doğamızla ilgili sorunlara çözüm üretebildiğimizi, bireysel çalışabilme becerisi kazanabildiğimizi, takım çalışması yeteneklerini geliştirebildiğimizi, doğa ile ilgili konuları derslere entegre edebildiğimizi, doğa ve ağaç sevgisi kazandırabildiğimizi, pratik düşünebilme becerisi kazandırabildiğimizi, çocukları doğaya ve hayata hazırlayabilme becerisini kazandırabildiğimizi görmekteyiz. Eğitim ve öğrenmenin okul dışında da gerçekleştiğini kanıtlamış olmaktayız. Böyle bir projenin kurucusu olarak görev almak benim ve öğrencilerim adına oldukça gurur verici’’ diye konuştu. Pandemi nedeniyle doğadan uzak kalan çocuklar, bu proje ile doğanın uyanış sahnelerinden birini, evlerinde kendi tohum toplarını gözlemleyerek öğrendi. Zaman zaman yapılan farklı etkinlikler ile hem eğlenip hem öğrendiler. Yeni Web-2 araçlarını tanıyıp onları uygulama fırsatı buldular. •Yasin Nazım Kayhan• 

Anahtar Kelimeler:
Doğayı Tanıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurak topraklar suya kavuşuyor
Kurak topraklar suya kavuşuyor
DAHA GENCiZ!
DAHA GENCiZ!
Paketleme tesisine ORAN desteği
Paketleme tesisine ORAN desteği
Genç Kızılay Ekbinden Yardım
Genç Kızılay Ekbinden Yardım
Araştırma projelerine destek
Araştırma projelerine destek
Düzenlemede sona gelindi
Düzenlemede sona gelindi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim