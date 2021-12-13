Doğayı keşfettiler

Sağlık doğada var anlayışıyla, doğa turizmi etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Yapılan doğa yürüyüşü etkinliği Fatih Tabiat Parkından başlayarak Yozgat Çamlığı Milli Parkında da devam etti.
13 Aralık 2021 Pazartesi 00:05
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin ilk Mille Parkı çamlıkta tanıtım gezisi düzenlendi.
Sağlık doğada var anlayışıyla, doğa turizmi etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Yapılan doğa yürüyüşü etkinliği Fatih Tabiat Parkından başlayarak Yozgat Çamlığı Milli Parkında da devam etti.