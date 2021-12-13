Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Doğayı keşfettiler

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin ilk Mille Parkı çamlıkta tanıtım gezisi düzenlendi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:05
Doğayı keşfettiler

Sağlık doğada var anlayışıyla, doğa turizmi etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Yapılan doğa yürüyüşü etkinliği Fatih Tabiat Parkından başlayarak Yozgat Çamlığı Milli Parkında da devam etti. 

Anahtar Kelimeler:
Doğayı Keşfettiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK
BiLiM MERKEZiNDE DURMAK YOK
MORAL BULDULAR
MORAL BULDULAR
AK Partide istifa sonrası ‘kumpas’ iddiası
AK Partide istifa sonrası ‘kumpas’ iddiası
Tanıtım Yaptılar
Tanıtım Yaptılar
Arabaşı gecesi
Arabaşı gecesi
Destek istedi
Destek istedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim