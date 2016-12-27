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Doğaya yiyecek bırakıldı

27 Aralık 2016 Salı 07:45
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilciliği tarafından doğaya yiyecek bırakıldı.

Doğaya yiyecek bırakıldı
Kar yağışı sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çekmesi sebebiyle Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilciliği, kuşlar için 200 kilo buğday, yırtıcı hayvanlar için 150 kilo tavuk ve büyükbaş hayvan kemiği ile 10 çuval ekmeği Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı içerisine bıraktılar. Ekipler arazi araçlarının kasasına yükledikleri ekmek, buğday ve hayvan kemiklerini belirledikleri yerlere koydular.
Osmanlı Eğitim Ocakları Sorgun Temsilcisi Hamdi Yüksel, “Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaşayan hayvanlarımıza; vatandaşlarımızdan, esnaflarımızdan topladığımız yiyecekleri buraya bırakıyoruz. Kasaplarımızdan, fırınlarımızdan, fabrikalarımızdan, lokantalarımızdan topladığımız yiyecekleri ise doğa hayvanları için bırakıyoruz” dedi
İsmail Bolat isimli hayvansever vatandaş ise, 5 yıldır Sorgun’da sokak hayvanlarını koruyup baktığını söyleyerek “Bu amaçla bir de barınak yaptık. Osmanlı Ocakları Derneği olarak da vahşi hayvanları, doğa hayvanlarını beslemek için böyle bir kampanya başlattık. Havaların soğuk ve don olması nedeniyle hayvanların yem bulması çok zayıf. Yaban hayatı olmazsa diğer hayatlar aksar. Bu hayatın güzel bir şekilde devam edebilmesi için ufakta olsa biz de kampanyaya katkı sağlamak istedik” şeklinde konuştu.

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