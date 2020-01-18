Doğaya yem bıraktılar

Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen ile birlikte, Çayıralan Orman İşletme Müdürü, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı, Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, Çayıralan İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Çayıralan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı yem bırakma etkinliğine katıldı. Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik Kaymakam Bekir Özen başkanlığında gerçekleştirilen toplantılın ardından Çayıralan ormanlarında ‘Doğayı yaşat ki insan yaşasın’ temasıyla yaban hayvanları için doğaya yem, yeşillik, ekmek ve meyve bırakıldı.