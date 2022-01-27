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Doğaya yem bıraktılar

Yozgat’ta geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren etkisini sürdüren kar yağışının ardından Beşir Derneği Yozgat Temsilciliği yaban hayvanlarını unutmadı.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:56
Doğaya yem bıraktılar

Ormanlık alanların tamamen karla kaplanmasıyla birlikte Beşir Derneği, yaban hayvanları için doğaya kuşlar için buğday, diğer hayvanlar için ise kemik ve ekmek bıraktılar. Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız yaptığı ıklamada; “Son günlerde ilimize geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdı. Bütün doğadaki hayvanların yiyecekleri de bu karın altında kaldı. Hayvanların bu şartlarda nasıl yiyecek bulacağını, ne yiyip, içeceğini herkesin dert etmesi gerekmektedir. Bizlerde Beşir Derneği gönüllüleri ile birlikte Kirazlı Göleti çevresine buğday, ekmek ve kemik bıraktık. Doğadaki canlılara yiyecekleri konusunda faydamız dokunduysa ne mutlu bize” dedi.

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