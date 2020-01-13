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Doğaya yem bırakıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Ankara Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Yozgat ile birlikte Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir’de ormancılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğaya yem bırakıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Ankara Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Yozgat ile birlikte Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir’de ormancılar, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:43
Doğaya yem bırakıldı

Zor ve çetin kış şartlarında yaban hayvanlarına destek için var güçleriyle çalışan ormancılar, şafak vakti başlayan yemleme çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Yemleme çalışmalarının kış süresince devam edeceği bildirildi. Doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili sorun yaşamamaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tüm bölgelerde yemleme çalışması yapıldığı bildirildi. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmaları devam ettirileceği kaydedildi. Akdağmadeni ilçesinde Kızıl Geyikler bölgesine takviye yem bırakıldı. 

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Doğaya Yem Bırakıldı
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