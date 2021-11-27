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Doğaya yem bırakıldı

Yozgat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışıyla birlikte doğaya yem bırakıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:40
Doğaya yem bırakıldı

 Yaban hayatı yemleme çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini bildiren yetkililer, kar ile birlikte yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlara yem bırakıldığını aktardılar. DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bıraktı. DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amacıyla yemleme çalışmaları ile belirli noktalara kuru ot ve besi yemi bıraktı. 

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