Doğaya keklik bırakıldı

Kene ile mücadelede en etkin rol üstlenen kekliklerin doğaya bırakılması belde halkı tarafından da olumlu karşılandı. Son yıllarda doğada sayısı hızla artan ve ölümcül derecede tehlikeli olan kene ile mücadelede kekliklerin kullanıldığını hatırlatıldı. Yaz mevsimiyle birlikte kenelerin de görülmeye başlandığı, doğaya salınan kekliklerin, kattığı güzelliğin yanı sıra kene ile mücadelede de önemli rol oynadığı bildirildi. Sırçalı Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sorgun Şefliğince doğaya bırakılan 250 kınalı keklik ile birlikte, bölgeye bırakılan 3’üncü parti keklik olduğu bildirildi. Doğaya kınalı keklik bırakma etkinliğine Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ümmiye Çelik Saygın, Sorgun DKMP Şefi Metin Yıkılmaz, Avcılar Atıcılar derneği yöneticileri de katıldı.