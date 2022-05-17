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Doğaya bırakıldı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.

17 Mayıs 2022 Salı 00:13
Doğaya bırakıldı

Saraykent Belediye Başkanı tarafından Ahmet Öçal tarafından yaralı bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen kızıl şahin, eski sağlığına kavuşturularak doğaya bırakıldı. Kızıl şahin, iki ay süren tedavisinin ardından Kaymakam Ali Açıkgöz’ün katılımıyla yaralı bulunduğu noktada doğaya salındı. Yozgat Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz’a ve doğa koruma ekiplerine emekleri için teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, “Belediye Başkanımızın yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Sayın Başkanımızın zamanında müdahalesi ve iki aylık tedavi süreci vesilesiyle sağlığına kavuştu. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Metin Yıkılmaz başta olmak üzere, bu süreçte büyük emek veren tüm personele emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

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Doğaya Bırakıldı
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