Doğankent’e toplu konut

SORGUN İlçesi’nin Doğankent Beldesi’nde yapımı planlanan toplu konutların ihale tarihi netleşti. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Yeni Mahalle’de tahsis edilen 14 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan toplu konutların ihalesinin TOKİ tarafından 2 Ekin 2020 tarihinde yapılacağını söyledi. Başkan Doğan, TOKİ tarafından yapılacak olan 94 Konut, 2 Ticaret Merkezi ile ilgili ihalenin ardından yer teslimi yapacakları kaydetti. Başkan Doğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak, hak sahiplerine tesliminin yapılacağını sözlerine ekledi.