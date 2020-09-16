Doğankent'e ikinci GES tesisi

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde belediye tarafından kurulması planlanan ikinci Güneş Enerji Paneli ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Güneş Enerjisi Paneli Üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Sungur, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek amacıyla ikincisini hazırladıkları Güneş Enerjisi Santrali Projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara hız verdiklerini bildirdi. Başkan Sungur, Güneş Enerji Sisteminin yapımını kısa sürede tamamlayarak, enerji üretmeye başlayacaklarını söyledi. Sungur, santral devreye geçtikten sonra elektrik üretiminin başlayacağını, tesisin çok kısa sürede kendini amorti edeceğinin altını çizdi. Sungur, tüm dünyanın artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini, bu kaynaklardan birinin de güneş enerjisi olduğunu aktardı. Başkan Doğan Sungur, güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturma noktasında Doğankent’in önemli bir potansiyeli elinde bulundurduğunu ifade etti.