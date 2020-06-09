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Doğankent doğalgaza kavuşuyor

Yozgat’ta doğalgaz kullanabilecek yerleşim alanı sayısı her geçen yıl artıyor.

09 Haziran 2020 Salı 00:51
Doğankent doğalgaza kavuşuyor

SORGUN ilçesine bağlı Doğankent beldesinde doğal gaz çalışmaları düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, 27 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Sungur, belediye başkanlığında en heyecanlı, en önemli günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Doğankent bugün tarihi bir gün yaşıyor. Doğankent ve Dedefakılı beldelerinin doğal gaz çalışmasının ilk kazmasını vuruyoruz. 6 seçime girdim, hiç heyecanlanmadım ama bugün çok heyecanlıyım. İmrenerek baktığımız, şu da bizim memleketimizde olsun dediğimiz hizmetleri, şimdi bir bir yerine getiriyoruz. Bize bu heyecanı, mutluluğu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanımız Fatih Sönmez ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Sungur, doğal gaz alt yapı çalışmalarının 2021 yılı sonlarına doğru tamamlanacağını ve aynı yılın sonunda belde halkının doğal gaza kavuşacağını sözlerine ekledi. 

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