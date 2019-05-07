Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91461
ALTIN
253.043
DOLAR
6.1353
STERLİN
8.0128
EURO
6.8628

Doğanın parçası oldular

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından düzenlenen ‘Doğanın Parçası Ol’ etkinliğinde, öğrenciler hem doğayı temizledi hem de kuşlar için çam kozalaklarından yemlik yaptı.

Doğanın parçası oldular

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından düzenlenen ‘Doğanın Parçası Ol’ etkinliğinde, öğrenciler hem doğayı temizledi hem de kuşlar için çam kozalaklarından yemlik yaptı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
65 Okunma
Doğanın parçası oldular

Düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam eden Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri, üniversite öğrencileriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkında buluştu. ‘Doğanın Parçası Ol' etkinliği kapsamında bir araya gelen dernek üyeleri ve öğrenciler, çamlıkta topladıkları kozalakları yumurta yardımıyla yeme buladı, daha sonra hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı. Dernek üyeleri ve öğrenciler etkinliğin ardından yanlarında getirdikleri karaçam tohumunu toprakla buluşturdu. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, kısa süre önce kurulmalarına rağmen, birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Fidan, “Çevrenin korunması için çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak istedik. Bizler birer çevre gönüllüsüyüz. Bu doğrultuda etkinliklerimiz devam ediyor. Yozgat Çamlığı Milli Parkında ‘Doğanın parçası ol' etkinliği ile kozalaklardan kuş yemliği yaparak doğa yürüyüşü ile yemlikleri ağaçlara astık. Daha sonra yanımızda getirdiğimiz karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk, en son ise gençlerimizle çevre temizliği yaparak etkinliğimize son verdik” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KEVEN'DEN TEPKİ
KEVEN'DEN TEPKİ
Teravihte camiler doldu
Teravihte camiler doldu
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
HiJYEN OLMAZSA OLMAZ!
Haydi Çocuklar CAMiYE
Haydi Çocuklar CAMiYE
Bahar Şenliği tamam
Bahar Şenliği tamam
Federasyon toplantısına katılım
Federasyon toplantısına katılım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim