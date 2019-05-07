Doğanın parçası oldular

Düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam eden Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri, üniversite öğrencileriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkında buluştu. ‘Doğanın Parçası Ol' etkinliği kapsamında bir araya gelen dernek üyeleri ve öğrenciler, çamlıkta topladıkları kozalakları yumurta yardımıyla yeme buladı, daha sonra hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı. Dernek üyeleri ve öğrenciler etkinliğin ardından yanlarında getirdikleri karaçam tohumunu toprakla buluşturdu. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, kısa süre önce kurulmalarına rağmen, birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Fidan, “Çevrenin korunması için çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak istedik. Bizler birer çevre gönüllüsüyüz. Bu doğrultuda etkinliklerimiz devam ediyor. Yozgat Çamlığı Milli Parkında ‘Doğanın parçası ol' etkinliği ile kozalaklardan kuş yemliği yaparak doğa yürüyüşü ile yemlikleri ağaçlara astık. Daha sonra yanımızda getirdiğimiz karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk, en son ise gençlerimizle çevre temizliği yaparak etkinliğimize son verdik” dedi.