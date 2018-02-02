Doğançay güven tazeledi

Şefaatli Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5'inci Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Olgun bir hava içerisinde geçen seçimlerde Mehmet Doğançay yeniden seçilerek güven tazeledi.

Doğançay, ‘Bize güvenerek tekrar yönetime seçilmemizi sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Görev süremiz içerisinde daha çok çalışıp, esnafımıza her konuda yardımcı olmaya gayret edeceğiz’ dedi.