Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431

Doğan, gençlerle buluştu

BOZOK Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2018-2019 Güz Dönemi’nin ilk sohbetine konuk olan Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Abdullah Doğan, düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Doğan, gençlerle buluştu

BOZOK Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2018-2019 Güz Dönemi’nin ilk sohbetine konuk olan Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Abdullah Doğan, düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
75 Okunma
Doğan, gençlerle buluştu

Sohbet toplantısı öncesinde, kısa adı BEYDER olan Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra Akademisyen Abdullah Doğan, ‘Toplumda hür düşüncenin önemi’ başlıklı sohbetinde, hür düşüncenin ne anlama geldiğini, özellikle gençlerin hür düşünceye sahip olabilmeleri konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Dinleyicilerin de fikirleriyle katıldıkları sohbet oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bilgisayarlı petekler Irak yolcusu
Bilgisayarlı petekler Irak yolcusu
ENGELLiYE BAKIM EVi
ENGELLiYE BAKIM EVi
Droneli Denetim
Droneli Denetim
Şehit için mevlit
Şehit için mevlit
Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi
Çiftçiyi, muhtarlar sahiplendi
Köy yollarına sıcak asfalt
Köy yollarına sıcak asfalt

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim