Doğan, gençlerle buluştu

Sohbet toplantısı öncesinde, kısa adı BEYDER olan Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra Akademisyen Abdullah Doğan, ‘Toplumda hür düşüncenin önemi’ başlıklı sohbetinde, hür düşüncenin ne anlama geldiğini, özellikle gençlerin hür düşünceye sahip olabilmeleri konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Dinleyicilerin de fikirleriyle katıldıkları sohbet oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti.
Sohbet toplantısı öncesinde, kısa adı BEYDER olan Bozok Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra Akademisyen Abdullah Doğan, ‘Toplumda hür düşüncenin önemi’ başlıklı sohbetinde, hür düşüncenin ne anlama geldiğini, özellikle gençlerin hür düşünceye sahip olabilmeleri konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Dinleyicilerin de fikirleriyle katıldıkları sohbet oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti.
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