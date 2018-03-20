DOĞAMIZ BOZULMASIN!

Bazlambaç Gençliği, kurdukları sosyal medya hesabından ‘büyük bir meselemiz var yanı başımızda’ başlığı ile yaptıkları açıklamada, ‘’Birbirimizi kırarak, saçma sapan konuşarak asla çözemeyeceğimiz bir sorun. Ne Yozgat’ın ne Tokat’ın tamamen memleket meselesi bu... Bazlambaç, Hacıilyas, Çandır, Kırmoluk, Kırkdilim, Doğanoğlu, Başaalan, Kızılcakışla, Deveci, Kalkancı, Kazankaya, Köylüünürü, Üzümlük, Çekerek, Aydıncık, Zile ve ismini yazamadığım köylerimizin doğal yapısı bozulmaktadır. Irmağın kenarında bulunan ağaçların yok edilmesi, ırmağın içinde yaşayan bütün canlıların ve bu canlıların yuvalarının yok edilmesi durumu ile karşı karşıyayız. Hem de bu iş o kadar hızlı oluyor ki; tamamen deprem niteliğinde bir doğal afet yaşanıyor. Irmak sadece su değil. Irmak bölgenin yaşam kaynağı, enerjisi, ırmak bizim bölgelerimizin simgesidir’’ denildi.

Bölge halkına, ‘’Sevgili bölge halkı birbirimizden ayrışmadan, kenetlenerek ırmağımıza sahip çıkalım. İleride büyük pişmanlıklara sebebiyet vermemeliyiz. Enerji başka türlüde sağlanır. Yenilenebilir başka enerji kaynakları var rüzgar gibi güneş panelleri gibi bunlar kullanılabilir. Bu hayatta hiç bir şey için geç kalmış sayılmaz. Sesimizi duyuralım’’ çağrısı yapıldı.