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Doğalgazsız mahalle kalmayacak

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede doğalgazın ulaşmadığı mahalle bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:32
Doğalgazsız mahalle kalmayacak

ÇEKEREK ilçesinde, doğalgaz kullanımına 2017 yılında geçilmesinin ardından tüm mahallelerin doğalgazı kullanabilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, seçim beyannamesinde ilçenin eksiklerini tespiti hususunda doğalgaz olmayan mahallelerin mevcut olduğunu, şimdide bu eksikliğin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Sürmeligaz yetkilileri ile yapmış olduğumuz ön görüşme ve planlamayla şehrimizdeki doğalgaz hatlarının yüzde 95'ini tamamlamış bulunuyoruz. Sürmeligaz Yozgat İşletme Müdürü İhsan Salman bey ile beraber mahallelerimizde yapımı devam eden hat çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunduk. Hedefimiz, doğalgazın ulaşmadığı mahalle bırakmamaktadır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Doğalgazsız Mahalle Kalmayacak
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