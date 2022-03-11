DOĞALGAZSIZ iLÇE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu Yozgat ziyareti sırasında verdiği doğalgaz müjdesi sonrasında Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından Çandır, Çayıralan, Aydıncık, Kadışehri ve Yenifakılı ilçelerine doğalgaz hattının çekilmesi kararı çıktı. Çandır ilçesi bu seneki yatırım programına dahil edilirken, Sürmeli Gaz bu ilçede gerekli çalışmalara başladı. Çayıralan, Aydıncık, Kadışehri ve Yenifakılı ilçelerinde ise önümüzdeki yıldan itibaren doğalgaz hattının çekileceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, lisans tadil tarihinden itibaren, Karayakup beldesi ve Çandır ilçesinde en geç 6 ay içinde yatırıma başlamak ve en geç 18 ay içinde doğal gaz arzını sağlanacağı bildirildi. Aydıncık ve Çayıralan ilçelerinde en geç 12 ay içerisinde yatırıma başlanılacağı ve en geç 18 ay içinde de doğal gaz arzının sağlanacağı kaydedildi. Bahadın beldesinde 24 ay içinde yatırıma başlamak ve en geç 28 ay içinde doğal gaz arzını sağlanacağı, Yenifakılı ve Kadışehri ilçelerinde ise 38 ay içinde yatırıma başlanacağı ve en geç 45 ay içinde doğal gaz arzını sağlanacağı vurgulandı. Önümüzdeki yıldan itibaren Karayakup, Çandır, Aydıncık, Çayıralan, Bahadın, Yenifakılı ve Kadışehri şehirlerinin imarlı alanlar bütünündeki yatırımlarını tamamlanması amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Saraykent ilçesi ile birlikte Doğankent, Dedefakılı, Ozan beldeleri doğalgaza kavuşturulmuş ve vatandaşlar doğalgazı kullanmaya başlamışlardı. Bu sene içerisinde Çandır ilçesinde doğalgaz çalışmaları yatırım programına alınırken, Çayıralan, Aydıncık, Kadışehri, Yenifakılı ilçeleri ile birlikte Bahadın ve Dedefakılı beldelerin de önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak yatırım programına dahil edilecek.

KOÇAK’TAN OKTAY’A TEŞEKKÜR

Öte yandan doğalgaza kavuşacak ilçeler arasında yer alan Aydıncık Beldesinde, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Cumhurbaşkanı yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’a teşekkür etti. Koçak, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Aydıncık ilçesini ziyaretinde müjdesini verdiği doğalgaz için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 10835-4 nolu kararıyla yetkili dağıtımcı Sürmeli Gaz ağına Aydıncık ilçesinin eklenmesinin halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi. EPDK kararı gereğince lisans sahibi Sürmeli Gaz'ın 12 ay içerisinde yatırma başlaması ve en geç 18 ay içinde Aydıncık ilçesine doğalgaz arzını sağlaması gerektiği dile getiren Koçak, ‘’Sürmeli Gaz yetkililerinin ilçemize gelerek dağıtım alanı ile ilgili tespitleri yapılmış ve buranın tahsisi için de gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay olmak üzere Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'e, Bakan Yardımcımız Sayın Ertuğrul Soysal'a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.