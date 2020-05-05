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Doğalgazsız ev kalmayacak

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçenin tüm alanlarda gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

05 Mayıs 2020 Salı 00:35
Doğalgazsız ev kalmayacak

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek, yeni yatırımlarla geliştirmek için başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Başkan Çakır, Sürmeligaz yetkilileri ve belediyenin teknik personeli tarafından ilçede doğalgaz olmayan konutlar ile mahalleler yönelik geçen yıl 16 Kilometre yeni doğalgaz hattı döşendiğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Yakında bütün mahallelerimizin eksikliklerini de tamamlayarak doğalgazsız hiçbir evimizi bırakmayacağız’’ dedi.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, eğitim konusuna da büyük önem verdiklerinin altını çizerek, Millet Kıraathanesi ve Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini, yeni projelerinde hata geçirilmesine yönelik hazırlıkların tamam olduğunu bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Kop Projesi kapsamında eski Hükümet Konağı binasının üst katında Millet Kıraathanesi, Gençlik Merkezi ve Kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Yeni Kent Meydanına da projemizi entegre ederek bina bahçesinde Havuz, Yürüyüş Yolları ile meydanla bütünlük sağlayacağız. Şimdi Hükümet Konağını Gençlik merkezine dönüştürme projesi başladı. Akabinde meydan projemizle birlikte entegre edeceğiz. Her yaştan vatandaşlarımızın istifadesine sunulan Millet Kıraathanesi, Gençlik Merkezi ve Kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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Doğalgazsız Ev Kalmayacak
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