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DOĞALGAZA KAVUŞTU

Şeffaflık ilkesini uygulamak, vatandaşları gelişmelerden haberdar etmek, belediye çalışmalarını ve gelişmeleri tüm yönleriyle ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan Sorgun Belediyesi hizmet bülteninin ilk sayısı çıktı.

04 Ocak 2022 Salı 00:06
DOĞALGAZA KAVUŞTU

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bülten hazırladıklarını belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sorgun Belediyesi olarak hizmetlerimizi vatandaşlarımıza daha iyi aktarmak ve bilgilendirmek amacıyla birinci belediye bültenini hazırlayarak halkımızla buluşturduk. Bundan sonra yayınlayacağımız bültenlerimizle sosyal belediyecilik anlayışına farklı bir boyut getirmeyi hedefliyoruz. Çıkarmış olduğumuz bültenle hem projelerimizi, hem hizmetlerimizi hem de faaliyetlerimizi kamuoyuna aktarmış olacağız. Bültenimizi temin etmek isteyen vatandaşlarımız, belediyemiz özel kalem biriminden temin edebilecekleri gibi  sanal ortamda www.sorgun.bel.tr adresinden inceleme imkânı da bulabilecekler. Bültenimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.•aa•
 

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