Doğalgaz yatırımlarına devam

SÜRMELİGAZ İşletme Müdürü İhsan Salman, toplam 14 noktada 81 personel, 13 Araç ile 7 gün 24 saat doğal gaz dağıtım hizmeti verdiklerini, 260 binlik bir nüfusa hizmet ettiklerini belirterek, hizmet ağını genişletmeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi. Salman, Yozgat ile birlikte Sorgun, Yerköy, Çiçekdağı Köseli, Saray, Organize Sanayi Bölgesi, Boğazlıyan, Sarıkaya, Çekerek, Şefaatli, Akdağmadeni, Saraykent, Doğankent ve Dedefakılı bölgelerinin doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüttüklerini bildirdi. Salman, Ozan Beldesine yatırım yapacaklarını, beldenin projelerinin hazırlanarak 2020 yılı yatırım programına eklendiğini söyledi. Salman, yatırım faaliyetlerini hızla yürüttüklerini, şu ana kadar tüm bölgelerde bin 353 kilometrenin üzerinde hat çekildiğini, bu rakamın 109 kilometresinin çelik hat, 881 kilometresinin polietilen hat, 363 kilometresinin ise servis hatlarından oluştuğunu, 26 bin civarında da servis kutusu montajı yapıldığını ifade etti. Salman, ‘’2020 yılı verilerine göre Sürmeli Gaz bölgesinde saatte 136 milyon 484 bin 359 metreküplük işlem hacmimiz bulunuyor. Yozgat’ta 52 bin 345, Sorgun’da 25 bin 960, Yerköy’de 13 bin 323, Boğazlıyan’da 8 bin 478, Çiçekdağı’nda 3 bin 420, Çekerek’te 3 bin 157, Sarıkaya’da 5 bin 339, Akdağmadeni’nde 4 bin 162, Şefaatli’de 2 bin504 olmak üzere toplam 118 bin 689 BBS aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunuyoruz’’ dedi. Salman, çalışmalarında ‘önce güvenlik’ ve ‘çevreyi koru’ sloganlarını önemsediklerini, vatandaşların ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını, kontrol faaliyetleri ve kaçak arama işlemlerinin periyodik olarak yapıldığını vurguladı. Salman, vatandaşlara doğalgaz konforunu kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunmanın şirket misyonları içerisinde yer aldığını ifade etti. Abonelerine doğalgaz rahatlığını hissettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Salman, şehirlerin doğalgaz ile nefes aldığını, temiz hava solumanın insanlar üzerinde pozitif etki sağladığını anlattı. Salman, ‘’Artık insanların sağlıklı nefes aldığı, ekonomik yakıt kullandığı, kömür isinden külünden kurtulduğu, odun kovası taşımanın unutulduğu, hanımların ve özellikle yaşlıların rahata kavuştuğu bir hizmet sunmaktayız. Henüz abone olmamış vatandaşlarımızı da doğalgaza abone olmaya ve bu konforu yaşamaya davet ediyorum’’ şeklinde konuştu. •Seyfettin Sağlam•