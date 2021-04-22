Doğalgaz talebi iletildi

Aydıncık, Çandır, Doğankent, Eymir, Baydiğin, Dedefakılı ve Karayakup Belediye Başkanları, AK Parti Çandır İlçe Başkanı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’i ziyaret etti. Başer, başkanlarla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Milletvekili Başer, ‘’Sayın Bakanımızla, Aydıncık ve Çandır ilçelerimizle Baydiğin, Eymir ve Karayakup Beldelerimizin Doğalgaz dağıtım ağına alınması hususunda görüştük. Doğalgaz dağıtım ağına alınan yakın zamanda doğalgaz verilecek olan Doğankent ve Dedefakılı Beldelerimiz için teşekkürlerimizi ilettik. Yozgat’ımızın tüm taleplerine müspet yaklaşım gösteren, ilçelerimizi ve Beldelerimizi doğalgazla buluşturan kıymetli Bakanımıza şehrim adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da, ‘’Yozgat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer Bey'in rehberliğiyle Eymir, Baydiğin, Doğankent Belediye Başkanlarımızla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Bey'i ziyaret ettik. Doğalgaz taleplerimizi Sayın bakanımıza ikinci defa iletme imkanı bulduk. Hüsnü Kabulleri için Sayın Bakanımıza ve Milletvekilimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Sorgun ilçesinin Doğanket Belediye Başkanı Doğan Sungur ise, ‘’Beldemizi doğalgazla buluşturduğu için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e teşekkür ziyareti yaptık. Beldemizin doğalgazla buluşmasında olağanüstü emek sarf eden ve Bakanımızla bir araya gelmemize vesile olan değerli Milletvekilimiz ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer'e ve Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e beldem adına çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

•Seyfettin Sağlam•