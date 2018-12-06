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DOĞALGAZ SEViNCi

ŞEFAATLİ ilçesi doğalgaz ile buluşmanın sevincini yaşadı.

DOĞALGAZ SEViNCi

ŞEFAATLİ ilçesi doğalgaz ile buluşmanın sevincini yaşadı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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DOĞALGAZ SEViNCi

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ‘’Vatandaşlarımıza kolaylık, konfor ve rahatlık sağlayacak büyük bir hizmetle buluşturmanın mutluluğu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Değerli Şefaatlili hemşerilerim seçim otobüsünün üzerinde ne söz verdiysek yaptık şükürler olsun. Millete hizmet yolunda bize böyle güzel hizmetleri nasip etti’’ dedi.
Bozkurt, doğalgaz hattının Şefaatli ilçesine getirilmesi esnasında gerek ana hat güzergahında verilen rahatsızlıktan dolayı, vatandaşlardan özür diledi. 
 

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