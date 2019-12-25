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Doğalgaz Müjdesi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Saraykent  ilçesiyle birlikte Doğankent ve Dedefakılı Beldelerinin de doğalgaz yatırım ağına alındığını açıkladı.

Doğalgaz Müjdesi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Saraykent  ilçesiyle birlikte Doğankent ve Dedefakılı Beldelerinin de doğalgaz yatırım ağına alındığını açıkladı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Doğalgaz Müjdesi

Başer, Doğankent ve Dedefakılı’nın doğalgaz yatırım ağına alınması için Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştü. Başer, Enerji Bakanı ile yaptıkları görüşmelerin müspet netice verdiğini, Doğankent ve Dedefakılı’nın yatırım programına dahil edildiğini açıkladı. Başer, Doğalgaz yatırım kararının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan çıktığını, sürecin başladığını vurguladı. Başer, daha önce yatırım ağına alınan Saraykent’le birlikte Doğankent ve Dedefakılı’ya doğalgaz akışını sağlamak için dağıtım şirketinin en geç 6 ay içinde yatırıma başlayacağını, 18 ay içinde doğalgaz arzını sağlayacağını, 5 yıl içinde de imarlı alanlar bütününde yatırımları tamamlayacağını anlattı. Başer, vatandaşın refahı, huzuru ve yaşam kalitesini artırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, program dahilinde diğer ilçe ve beldelerin de doğalgaz yatırım ağına dahil edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

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Doğalgaz Müjdesi
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