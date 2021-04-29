Doğalgaz işlemlerine kolaylık

SÜRMELİ GAZ İşletme Müdürlüğü, Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında doğal gaz işlemlerinin ev ortamında internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Doğal Gaz işlemleri, ev konforunda online kanallar ile mobil uygulamasından, e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187 çağrı merkezimizden gerçekleşiyor. Doğal Gaz abonelik işlemleri, bağlantı ön başvuru, sözleşme, fesih (kapatma), borç sorgulama, proje bilgisi sorgulama, tesisat kontrol randevu bilgisi sorgulama, geçmiş dönem faturaları sorgulama, istek ve şikayetler online olarak yapılıyor. Sürmeli Gaz İşletme Müdürü İhsan Salman, Covid19 salgını kapsamında uygulanacak olan ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ kapsamında internet üzerinden işlemlerini yapma kolaylığı sağladıklarını söyledi. Salman, ‘’Abonelik; başvuru, sözleşme, fesih (kapatma) gibi diğer tüm işlemler doğal gaz hizmet merkezlerine gelmek yerine online işlemlerle evden yapabilecektir. 444 0 187 çağrı merkezimizden gerekli bilgileri anında edinebileceksiniz. İşlemlerinizi ofise gelmeden evinizin konforunda online işlemlerden, mobil uygulamamızdan, e-devlet platformu üzerinden ve 444 0 187 çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Bu konuda ülke genelinde alınan tedbirlere uyulması adına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Sağlıklı günler dileriz” diye konuştu.