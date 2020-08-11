Doğalgaz hız kesmeden

SORGUN ilçesinin Doğankent Beldesinde bir süre önce başlatılan doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Haziran ayı içerisinde çalışmaların başladığını, yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için çalışıldığını söyledi. Başkan Sungur, ‘’Çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. Ana hat çalışmalarının yılsonuna kadar bitirilmesini bekliyoruz. Bitirilememiş olsa bile önümüzdeki yıl Doğankent kesinlikle doğalgaza kavuşacak, binalar doğalgaz kullanmaya başlayacaktır’’ dedi. Başkan Sungur, Doğankent ve Dedefakılı Beldeleri ile Saraykent ilçesinin Doğalgaz çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü de bildirdi. Başkan Doğan, beldede doğalgaz çalışmalarının yanında, uluslararası E-88 Karayolunda iyileştirme çalışmalarının yapıldığını, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni projelerin devreye sokularak, beldenin görüntüsünü değiştireceklerini bildirdi.