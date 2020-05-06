Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98738
ALTIN
387.553
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8022
EURO
7.6869

Doğalgaz Heyecanı

Saraykent ilçesinin doğalgaza kavuşabilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara hız kazandırmak için, hattın geçeceği bölgelerde acele kamulaştırma yapılması kararı alındı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:48
Doğalgaz Heyecanı

SARAYKENT ilçesinin doğalgaza kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların sekteye uğramaması amacıyla proje kapsamında yer alan alanlardaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Saraykent İlçesi doğalgaz boru hattı Projesi gerçekleştirilmesi amacıyla, Sarıkaya, Akdağmadeni ve Saraykent ilçe sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları, anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma tarafından kamulaştırmaları acele olarak yapılacak. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, doğalgazın ilçeye kazandırılmasına çok az kaldığını, nakil hat borularının ilçeye gelmeye başladığını söyledi. Başkan Öçal, ‘’Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta sayın Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay ile bize destek veren herkese ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Heyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT ISITIYOR!
YOZGAT ISITIYOR!
Kuğuların keyfi yerinde
Kuğuların keyfi yerinde
Saksıda esrar hammaddesi
Saksıda esrar hammaddesi
Sağlıkçılara teşekkür ormanı
Sağlıkçılara teşekkür ormanı
Sosyal Mesafe uyarısı
Sosyal Mesafe uyarısı
Parklar boş ve sessiz…
Parklar boş ve sessiz…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim