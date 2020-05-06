Doğalgaz Heyecanı

SARAYKENT ilçesinin doğalgaza kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların sekteye uğramaması amacıyla proje kapsamında yer alan alanlardaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Saraykent İlçesi doğalgaz boru hattı Projesi gerçekleştirilmesi amacıyla, Sarıkaya, Akdağmadeni ve Saraykent ilçe sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları, anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma tarafından kamulaştırmaları acele olarak yapılacak. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek, doğalgazın ilçeye kazandırılmasına çok az kaldığını, nakil hat borularının ilçeye gelmeye başladığını söyledi. Başkan Öçal, ‘’Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta sayın Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay ile bize destek veren herkese ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.